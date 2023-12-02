تعليق مثير لخالد الغندورعن حكم مباراة الأهلي ويانج التنزاني

حسم التعادل بهدف لكل فريق مباراة يانج أفريكانز التنزاني و الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

كتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه علي فيس بوك عدم وجود الفار انقذ بيرسي تاو من طرد واضح بعد تدخل مؤذي و عنيف في الشوط الأول و الحكم الموريتاني لم يرَ التدخل و اكتفي بإحتساب الفاول دون أي انذار.

ضم تشكيل الأهلي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول.

الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

الهجوم: محمود كهربا.

ميدياما الغاني يهزم بلوزداد الجزائري

في المقابل، تغلب فريق ميدياما الغاني بملعبه على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين لهدف، في المباراة التى أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الثانية

الأهلي المصري 4 نقاط

شباب بلوزداد الجزائري 3

ميدياما الغاني 3

يانج أفريكانز التنزاني 1.