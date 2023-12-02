هاريس : على إسرائيل تجنب قتل المدنيين الفلسطنيين

أكدت كاميلا هاريس نائب الرئيس الامريكي جو بايدن ان على الجيش الأسرائيلي تجنب قتل المزيد من المدنيين الفلسطنيين خلال حربه الحالية على قطاع غزة .

وكان الجيش الاسرائيلي قد استأنف قصف قطاع غزة في جميع مناطق اعتبارا من ظهر الجمعة بعد أنهيار الهدنة بين الجيش الأسرائيلي و مقاتلي حماس واسفرت تلك الهجمات عن مقتل اكثر من ٤٠٠ فلسطيني في قطاع غزة .

وقالت كاميلا هاريس مساء السبت خلال مؤتمر صحفي على هامش مشاركتها في مؤتمر المناخ ( COP 28 ) في مدينة دبي الأماراتية ان الولايات المتحدة الأمريكية طالبت اسرائيل بتجنب اراقة دماء المزيد من المدنيين ولكنها في نفس الوقت أكدت حق أسرائيل في استمرار الحرب فيما اسمته بارهابيي حماس .

وأضافت كاميلا رايس ان رؤية الولايات المتحدة الأمريكية لقطاع غزة مستقبلا تتضمن وجود السلطة الفلسطينية داخل غزة و القيام بمسئوليتها في السيطرة على الأراضي الفلسطينية .

وكان الجيش الأسرائيلي قد أعلن ان قد هاجم خلال الساعات الماضية اكثر من ٤٠٠ هدف لمقاتلي حماس في كل مناطق قطاع غزة وخاصة قصف منطقة خان يونس جنوب القطاع التي شهدت اكثر من ٥٠ هجمة من الطيران الأسرائيلي إلى جانب مشاركة عناصر البحرية و المدفعية في الهجوم .