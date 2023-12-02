"هروب الدجاجات: حرب الناجت" ينطلق عرضه وسط أطفال البحر الأحمر السينمائي

احتفل اليوم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمحبي أفلام الكرتون من الكبار والصغار، حيث عرض فيلم الفيلم العائلي “هروب الدجاج: فجر الناجت” بحضور عدد من الأطفال الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

في الجزء الجديد من العمل يواجه جميع الدجاج رعبًا جديدًا: مزرعة جذّابة للغاية يذهب إليها الدجاج طوعًا ليتمّ ذبحه فقط. عندما تسقط "مولي" في هذا الفخّ، تذهب "جينجر" وفريقها في مهمّة مستحيلة لإخراجها. تقول "جينجر" وهي تجمع قوّاتها: "في المرّة الأخيرة، هربنا من مزرعة دجاج، ولكن في هذه المرّة سنقتحمها

في الجزء الأول دارت الأحداث حول الدّجاجة البطلة "جينجر" التي قادت رفاقها إلى الحرية من مزرعة الدجاج الخاصة بالسيدة "تويدي" الشريرة. الآن وجدت حلم حياتها جزيرة سلمي، بعيدًا عن مخاطر عالم البشر المحب للدجاج المقلي، حيث يمكنها هي ورفيقها المتباهي "روكي" تربية فرخهما "مولي".