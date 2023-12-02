فلسطين.. 178 شهيدًا و589 مصابًا بعدوان الاحتلال بعد انتهاء الهدنة الإنسانية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد نحو 200 فلسطيني من سكان القطاع في القصف الإسرائيلي الذي استؤنف الجمعة بعد انتهاء فترة الهدنة الإنسانية التي استمرت 7 أيام.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان على حسابها الرسمي في موقع فيسبوك": "منذ صباح الجمعة وحتى الآن، توفي 178 شخصا نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى إصابة 589 شخصا، مبينة أن معظم ضحايا القصف الإسرائيلي من النساء والأطفال.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن رفض إسرائيل تجديد الهدنة الإنسانية كان "بسبب نيتها المُبيتة لاستمرار حربها العدوانية الوحشية على الشعب الفلسطيني بجميع محافظات قطاع غزة".

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي خلال مؤتمر صحفي اليوم "إلى أنّه بعد انتهاء هدنة استمرت 7 أيام، لا تزال حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مستمرة ضد شعبنا الفلسطيني، ففي هذا اليوم وبعد انتهاء الهدنة الإنسانية قتل جيش الاحتلال 110 من الشهداء".