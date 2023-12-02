توافدت الكثير من العائلات المصرية بصحبة ابنائهم في برلين على لجان الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية، لليوم الثاني على التوالي.

وحرص أبناء الجالية المصرية على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، إيماناً بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة، حاملين أعلام مصر ولافتات دعم للوطن وسط فرحة من الجميع بهذا العرس الديمقراطي الكبير.

وحرص طاقم السفارة المصرية في برلين على تذليل كل العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ توافد الناخبين على مقار اللجان.

توافد العائلات المصرية بصحبة أولادهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية في برلين

توافد العائلات المصرية بصحبة أولادهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية في برلين

توافد العائلات المصرية بصحبة أولادهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية في برلين

توافد العائلات المصرية بصحبة أولادهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية في برلين

يذكر أن العملية الانتخابية تجري خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.



وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وكانت دولة نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، بعدها دولة استراليا.

هذا وتتابع غرفة عمليات وزارة الهجرة عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت مساء أمس، الخميس، لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023.

حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل أية عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.