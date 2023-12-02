دراسة تكشف مفاجأة.. القهوة لا ترفع ضغط الدم

أجرى أطباء من الولايات المتحدة وعدة دول أخرى دراسة مشتركة أظهرت أن القهوة لا تؤثر على ارتفاع ضغط الدم لدى الشخص.

القهوة

في السابق، كان من المعتقد بشكل عام أن القهوة تؤثر على ضغط الدم مباشرة بعد تناولها، مما يزيده، بالإضافة إلى ذلك، أوصى الأطباء مرضى ارتفاع ضغط الدم بتجنب هذا المشروب تمامًا.

ومع ذلك، فقد دحضت الأبحاث الحديثة هذه النظريات. وشارك فيها أكثر من 170 ألف شخص.

وتبين أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يمكنهم شرب حتى ثلاثة فناجين من القهوة يوميا، دون حدوث أي رد فعل سلبي في الجسم.

يقول العلماء أن الاستهلاك المعتدل للقهوة (ويفضل كوب أو كوبين) ليس له أي تأثير على صحة الإنسان.