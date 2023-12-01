أمراض تساعد تناول القهوة على حلها.. الاكتئاب أبرزها

قام طبيب القلب ألكسندر مياسنيكوف، المعروف بظهوره التلفزيوني، بإدراج الأمراض التي يفيد فيها شرب القهوة يوميًا.

وقال الدكتور مياسنيكوف إن مشروبًا مثل القهوة غالبًا ما يُنسب إليه خصائص ضارة لا يمتلكها في الواقع، مشيرَا إلى أن مثل هذا المشروب مفيد للغاية في الواقع، ويحتاج بعض الناس بالتأكيد إلى شربه.

وقد أدرج الطبيب تلك المشاكل الصحية التي لا داعي للتخلي عن القهوة، علاوة على أنه من المفيد شربها بشكل منتظم.

الكبد

وفقا لألكسندر مياسنيكوف، يجب بالتأكيد إدراج القهوة في النظام الغذائي للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد، لأنه مشروب شفاء للكبد، خاصة للمصابين بالتهاب الكبد ومشاكل أخرى، مثل التنكس الدهني ويمنع الانتقال من التهاب الكبد الفيروسي إلى تليف الكبد، ومن تليف الكبد إلى السرطان.

القلب

وتحدث الطبيب عن الدراسات التي أجريت والتي درست تأثير القهوة على حالة الأشخاص الذين أصيبوا بأزمة قلبية وتبين أن أنسجة عضلة القلب والأوعية الدموية لدى مرضى القلب الذين يشربون القهوة تكون في حالة أفضل مقارنة بمن لا يشربونها على الإطلاق يتم تفسير هذا التأثير للمشروب من خلال عمل مركبات البوليفينول التي تعمل كمضاد قوي للأكسدة، وأضاف الدكتور مياسنيكوف أن تناول القهوة يوميًا مفيد أيضًا في علاج الرجفان الأذيني - فهو يساعد في تقليل عدد نوباته.

النقرس

وصف ألكسندر مياسنيكوف البيانات التي عفا عليها الزمن بأن شرب القهوة ضار بمشاكل المفاصل الموجودة ولا يحتاج الأشخاص المصابون بهشاشة العظام والنقرس إلى الخوف من هذا المشروب؛ تشير أحدث البيانات العلمية إلى تأثيره الإيجابي على حالة الهيكل العظمي.

الإمساك

لفت الطبيب إلى أن الكافيين يحفز حركية الأمعاء ويعتبر من العلاجات الطبيعية ذات التأثير الملين.

الاكتئاب

أشار الدكتور مياسنيكوف إلى أن القهوة تساعد الأشخاص المصابين بالاكتئاب في الحفاظ على هدوءهم.