محافظ الإسماعيلية يطمئن على مصابي غزة بمستشفى حميات التل الكبير

قام اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، بجولة تفقدية لحالات مصابي غزة بمستشفى الحميات بمركز ومدينة التل الكبير؛ وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لهم وتلقيهم الرعاية الطبية الكاملة.

ورافق المحافظ خلال جولته وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ومدير إدارة الحميات بوزارة الصحة، ورئيس مركز ومدينة التل الكبير ومدير المستشفى.

وأكد بشارة، دعم الدولة المصرية وتقديم كافة الخدمات الطبية والنفسية والدعم المعنوي والرعاية للمصابين، منوهًا إلى متابعته لاستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة؛ لاستقبال حالات المصابين من الأشقاء الفلسطينيين.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى انعقاد لجنة الأزمات والطوارئ بكافة مستشفيات المحافظة، وذلك على مدار ٢٤ ساعة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، تنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، ومتابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بالأقسام الداخلية أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، والتأكد من مصادر الطاقة والمياه والكهرباء والوقود والغازات الطبية اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت، مشيرًا إلى توفير كافة الإمكانيات الطبية والبشرية لتقديم الرعاية اللازمة لهم، كما تم تشكيل فرق طبية خاصة للتعامل مع حالات المصابين، وتعزيز الأجهزة الطبية والتقنية بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى بالإضافة إلى الدعم النفسي المقدم لهم.

التقى بشارة، بالأطقم الطبية وطاقم التمريض وحثهم على بذل مزيد من الجهد وتقديم كافة أوجه الدعم مشيدًا بجهودهم المبذولة تجاه المرضى.

وأكد بشارة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التضامن والتعاون بين مصر وفلسطين، وتؤكد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها، مشيرًا إلى أنها تُعد بمثابة تأكيد على الروابط القوية التي تجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني، والتزام مصر بتقديم كل الدعم والمساندة لإخوانها في فلسطين في هذه الظروف الصعبة.