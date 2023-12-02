مياه الفيوم توقع الكشف الطبي الدوري على العاملين بالشركة

قامت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، وإدارة الرعاية الصحية بقطاع الموارد البشرية بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لتوقيع الكشف الطبي الدوري على العاملين بالشركة، وذلك فى إطار حرص الشركة على صحة العاملين بمختلف القطاعات كونهم الركيزة الأساسية والعنصر الرئيسى فى عملية الإنتاج. وتحت رعاية المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأكد رئيس مجلس الادارة، أن الشركة حريصة على تقديم كل الدعم لتوفير الرعاية الصحية للعاملين بالشركة، ويأتى ذلك ضمن خطة الشركة لحمايه العاملين من مخاطر الإصابة بالأمراض المهنية.

وأضاف أنه جارى توقيع الكشف الطبي الدوري علي جميع العاملين بالشركة داخل مواقع عملهم من خلال فريق طبي من الهيئة العامة للتأمين الصحي وفقًا لخطة موضوعة لتغطيه جميع مواقع الشركة .

وأكد توعية العاملين بأهمية اتباع إرشادات وإجراءات السلامة والصحة المهنية وضرورة ارتداء واستخدام مهمات ومعدات الوقايه أثناء العمل للحفاظ على سلامتهم وحمايتهم من الأمراض المهنية. موضحاً أن الشركة تسعى بكل السبل الممكنة لتوفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين وتوفير كل مهمات السلامة والصحة المهنية لحماية العاملين من الأمراض لضمان سلامة وصحة العاملين الجسدية والنفسية ويعزز نموهم الوظيفي ويشجعهم على أداء عملهم بالشكل المطلوب.

وفد البنك الأوروبى

من جهة أخرى استقبل المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم وفد البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتفقد انشطة البرنامج بقري هويدي وشرف الدين مقاولة شركة الرواد والتحقق من استيفاء متطلبات الأداء البيئي والمجتمعي واشتراطات السلامة والصحة المهنية كما تفقدت الزيارة محطتي معالجة صرف صحي إبشواى وكفر محفوظ .

يأتى ذلك في إطار تنفيذ برنامج توسعات الصرف الصحي بالفيوم الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وبنك الأستثمار الأوروبى EIB ومنحة مقدمة من دول الاتحاد الأوروبي NIF وضم الوفد كل من ايمي ساكستون الخبير المجتمعي و جيمس لاكوس الخبير البيئي واسيرا جرسنول خبير قطاع المياه بالبنك ومصطفى أسعد مسئول البنك بمصر .

رافقهم كل من المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة والمهندس محمود صبري والأستاذة منى خليفة و احمد حلاوة و وجدي جمال خبيري وحده ادارة المشروع بالشركة القابضة والمهندس صفوت خالد مدير مرحلة الإنشاءات بمكتب الاستشاري البرنامج والدكتور محمد حسين نائب مدير مرحلة الإنشاءات والمهندس احمد ابو النجا خبير السلامة والصحة المهنية بمكتب الاستشاري والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ PIU المشروع بالشركة والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة والعميد ياسر جلال مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالوحدة ومهندسي الإشراف بالمواقع وأعضاء المكون المجتمعي بوحده PIU بالشركة.

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