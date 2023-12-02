اتحاد المصريين بالخارج: إقبال الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فاق توقعتنا بكثير

قال المهندس اسماعيل احمد علي رئيس اتحاد المصريين بالخارج ان التواجد والمتابعة مع جميع القنصليات في العالم اعتبارا من مساء الخميس الماضي مع بداية التصويت في دولتي نيوزيلاندا واستراليا وحتى امريكا مساء امس الجمعة.

وأضاف رئيس اتحاد المصريين بالخارج ان الحضور كما توقعنا من خلال التحضير المبكر للانتخابات ، وكان اكثر من المتوقع حيث كان اليوم حضور اكبر نظرا لان الجميع يدعم المرشح عبد الفتاح السيسي لقيادة المنطقة خلال الفترة القادمة.



ومن جانبه كما أعرب محمد ابو العيش عضو مجلس ادارة اتحاد المصريين بالخارج عن سعادته من المشاركة لدعم فخامة الرئيس في الانتخابات الرئاسية وقد كانت رسالة للمصريين بالداخل للمشاركة في الانتخابات التي تبدا خلال ايام.



وأضاف ابو العيش ان الانتخابات الرئاسية اظهرت وطنية الشعب المصري وحرصه على سلامة وامن البلاد وتوجه رسالة للعالم اجمع تظهر حبنا ودعمنا للرئيس عبد الفتاح السيسي حفظ الله مصرنا من كل شر.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ذكرت أنه يحق لكل مصري مُقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء كان مُقيمًا أو مُسافرًا لفترة وجيزة، أن يُدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.





وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.