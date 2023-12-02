السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سفير مصر في مينما: لا يوجد أي معوقات تعرقل العملية الانتخابية (فيديو)

مؤتمر صحفي للهيئة
مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا حول عملية تصويت المصريين بالخارج خلال الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية.

العملية الانتخابية

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وتابع خلال هذا المؤتمر الصحفي المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، العملية الانتخابية من المقرات واللجان من خلال التواصل عن طريق الفيديو مع سفراء مصر في عدد من دول وعواصم العالم من بينهم سفير مصر لدى لبنان.
 

وأكد السفير أحمد الطحلاوي، سفير مصر في مينمار، أنه على وشك انتهاء اليوم الثاني وغلق اللجنة بعد أقل من 30 دقيقة، وأن الانتخابات تسير بشكل طبيعي ولا يوجد أي معوقات تعرقل العملية الانتخابية.

 

وأشار إلى أن أحد المواطنين المصريين المقيمين في مينمار منذ سنوات طويلة لم يتجاوز عمره الـ90 عامًا يعاني من مشاكل صحية كان من أوائل الحضور للإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الثاني من تصويت المصررين بالخارج بالانتخابات الرئاسية 2024.

 

وأوضح أن النموذج الذي شاهده في هذا المواطن المصري، هو أن المصريين أصبحوا على وعي كبير، بأن المصري حاليا لم يعد كما كان يعتقد البعض في العقود الماضية أنه صفر على اليسار، ولكنه أصبح رقمًا مميزًا ومهمًا.
 

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