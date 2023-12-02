السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم السبت

الذهب
الذهب

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم السبت وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية واضطرابات سياسية.

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أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

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الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا غير مسبوق ولاسيما لعيار 21 الذي يعد الأكثر تداولا في الأسواق.

وجاءت أسعار الذهب كالاتي:

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 لـ  3228.5 جنيهًا للبيع، و3200 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 لـ 2825 جنيهًا للبيع، و2800 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 لـ 2421.5 جنيهًا للبيع، و2400 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب عند 22600 جنيهًا للبيع و22400 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر أونصة الذهب نحو 2073 دولارًا للبيع، 2071 دولارًا للشراء.

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أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق
الجريدة الورقية