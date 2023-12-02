شاهد جنا عمرو دياب بالملابس الداخلية تثير غضب جمهور الهضبة

عادة ما تنجذب جنا عمرو دياب للأزياء الجرئية التي تبرز منحنيات جسدها بشكل مثير مما يعرضها انتقادات رواد السوشيال ميديا بنشر صورها بأستمرار عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.

جنا عمرو دياب بـ توب مثير تشعل الاجواء

وظهرت جنا في أحدث ظهور لها بإطلالة لافته، حيث ارتدت توب أبيض مزين بالدانتيل من الأمام يشبه الملابس الداخلية للفتيات ونسقت عليه جيب جينز، مما عكس نحافة خصرها.

وفضلت ترك خصلات شعرها الذهبي القصير المموج منسدلة بشكل عشوائي ولم تتكلف بوضع المكياج لتكتفي باللون الوردي في الشفاه.