الغامدي أفضل لاعب شاب في دوري أبطال آسيا

حصد فيصل الغامدي نجم اتحاد جدة السعودي جائزة أفضل لاعب شاب من قبل الاتحاد الآسيوي في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.



وكتب حساب الاتحاد الآسيوي: أداء مميز من موهبة فريق اتحاد جدة، فيصل الغامدي هو نجم المستقبل من نيوم في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا".



وتأهل اتحاد جدة بقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، بعد تحقيقه الانتصار على أجمك الأوزبكي بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.



يلتقي اتحاد جدة مع سباهان الإيراني، في الجولة السادسة (الأخيرة) من مجموعات دوري الأبطال، يوم الاثنين 4 ديسمبر الجاري.

موقف الاتحاد



يعتلي الاتحاد صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن سباهان الإيراني صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.