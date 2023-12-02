السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اَرسنال يتقدم على وولفرهامبتون في الشوط الأول

اَرسنال
اَرسنال

نجح اَرسنال في التقدم على وولفرهامبتون بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من مباراة الفريقان، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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جاء هدفي الجانرز عن طريق كل من بوكايو ساكا في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، بينما أضاف مارتين أوديجارد الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وحال حقق اَرسنال الفوز أمام وولفرهامبتون فإنه سيستمر تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 33 نقطة، فيما سيتجمد رصيد الولفز في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

وكان الجانرز قد خسر لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، بعدما توج المان سيتي باللقب خلال الجولات الأخيرة من المسابقة الأقوي في العالم، مما أدى إلى سيطرة الحزن على الجماهير واللاعبين والجهاز الفني للفريق الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

 

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