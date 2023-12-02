أنا مريضة وفدا جزمتك يا أمي.. سلمى الشيمي تصدم متابعيها بأول ظهور بعد خروجها من السجن

فاجأت البوجر سلمى الشيمي متابعيها بنشر رسالة مؤثرة في أول ظهور إلكتروني لها على السوشيال ميديا، بعد خروها من السجن وظهور برائتها على خلفية اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية التي تخالف عادات وتقاليد المجتمع.

سلمى الشيمي تعاني من حالة نفسية سيئة بعد خروجها من السجن وتطلب الدعاء من متابعيها

أكدت سلمى الشيمي أنها تعاني من حالة نفسية سيئة بعد أزمتها الأخيرة وسجنها عدة أشهر، مطالبة متابعيها بالدعاء لها بتخطي محنتها وتجاوز هذه المرحلة نفسيًا وصحيًا، وذلك من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

سلمى الشيمي

قالت سلمى: "الحمد لله على كل حال أنا مش مؤهلة أقابل أو أتكلم مع أي حد حقكم عليا .. ادعولي أحاول أتجاوز المرحلة دي نفسيًا وصحيًا يمكن أعرف أرجع أعيش حتى إنسانة طبيعية".

سلمى الشيمي: أنا مريضة وفدا جزمتك يا أمي

وأضافت الشيمي: "ربنا ما يكتب على حد يوم واحد من اللي شفته سواء عدو أو حبيب .. مش عايزة أي حاجة والله من الدنيا دي، غير إن أهلي يكونوا ديما جنبي وبخير".

واختتمت سلمى رسالتها قائلة: "أنا فدا جزمتك يا أمي، أنا مريضة منعزلة مظلومة محطمة فاقدة الشغف".

سلمى الشيمي عبر انستجرام

الإفراج عن سلمى الشيمي

وكانت الأجهزة الأمنية قد قررت الإفراج عن البلوجر سلمى الشيمي بعد إنهاء الإجراءات اللازمة لخروجها، ودفعها الغرامة المالية المطلوب سدادها، والتي تبلغ 100 ألف جنيه، وذلك بعد تخفيضها عقب صدور قرار جلسة الاستئناف الذي يفيد ببراءتها، حيث كانت تبلغ 300 ألف جنيه.

وخرجت سلمى الشيمي بعد أن استكملت باقي الإجراءات القانونية التي تتعلق بشأن الإفراج عنها، بعد صدور براءتها في جلسة المستأنف على حكم حبسها عامين، وذلك على خلفية اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية، ومخالفة عادات وتقاليد المجتمع.

سلمى الشيمي

في الوقت نفسه، كانت سلمى الشيمي قد حررت محضرًا بمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية ضد الحسابات الوهمية التي تنتحل صفتها مطالبة بإغلاقها، لتؤكد أن هذة الحسابات زائفة، ولا تمت لها بأي صلة.

القبض على سلمى الشيمي بتهمة نشر الفسق والفجور

وكانت الموديل سلمى الشيمي الشهيرة بلقب "كيلو بطة"، قد احتلت خلال الأشهر الماضية، قائمة محتويات الأكثر بحثاً على مؤشر البحث العالمي جوجل ومختلف مواقع التوصل الاجتماعي بعد ساعات من إلقاء الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، بوزارة الداخلية، القبض عليها أثناء تواجدها في الإسكندرية، بتهمة نشر الفسق والفجور، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

سلمى الشيمي

وقررت النيابة حبس سلمى الشيمي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تقدم أحد المحامين ببلاغ عاجل ضد المحتوى الذي تقدمه سلمى الشيمي، عبر مختلف حساباتها الشخصية بمنصات السوشيال ميديا.

وبالفعل تم القبض على سلمى الشيمي والتحفظ على هاتفها المحمول لفحص ما به من بيانات، بالإضافة إلى التحفظ على أدوات التصوير التي اُستخدمت في تصويرها، وإرسالها إلى خبراء تنكولوجيا المعلومات لفحصها وبيان استخدامها.

سلمى الشيمي

سلمى الشيمي تاريخ فاضح من إثارة الجدل

تريند سلمى الشيمي ليس وليد اللحظة، ولكن بداية شهرتها وسيطرة محتواها على مواقع التواصل الإجتماعي كانت تحديداً في نوفمبر 2020 بعد القبض عليها للمرة الأولى على خلفية نشرها جلسة تصوير فاضحة خضعت لها داخل الأهرامات وعُرفت حينها بأزمة "سيشن سقارة الفرعوني".

اعتمدت "الشيمي" حينها إطلالة جريئة وملابس مثيرة، حيث ارتدت زي فرعوني مكشوف باللون الأبيض، ما أثار جدلاً واسعًا وحالة غضب عارمة اجتاحت السوشيال ميديا، واعتبرها البعض انتهاك لقدسية الأماكن الأثرية.