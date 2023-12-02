الأسهم الأمريكية تسجل مكاسب للأسبوع الخامس

ارتفعت الأسهم الأمريكية في تعاملات الجمعة، وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز أعلى مستوى إغلاق له خلال عام 2023، ليبدأ شهر ديسمبر على ارتفاع، إذ عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وجهة النظر التي تفيد بأن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها.

الأسهم الأمريكية

وحققت المؤشرات الثلاثة فى الأسهم الأمريكية مكاسبها الأسبوعية الخامسة على التوالي بالنسبة المئوية.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى الأسهم الأمريكية بواقع 25.88 نقطة، أو ما يعادل 0.59%، إلى 4593.68 نقطة، وفق "رويترز"

وربح المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى الأسهم الأمريكية بنحو 78.81 نقطة أو 0.55% إلى 14305.03 نقطة. كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 294.28 نقطة، أو 0.82%، إلى 36245.57 نقطة.

الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

فيما مددت الأسهم الأوروبية في تعاملات الجمعة مكاسبها من نوفمبر مدفوعة بزيادات حادة في قطاع التعدين وفي ظل مواصلة عوائد سندات منطقة اليورو الهبوط بسبب تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا بـ1% إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس بعد أن سجل مكاسب شهرية بلغت 6.4% في نوفمبر.

وأغلق على ارتفاع لثالث أسبوع مدعوما بالمكاسب الأسبوعية في قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة.

ومددت عوائد سندات منطقة اليورو خسائرها بعد صدور بيانات تصنيع ضعيفة في الولايات المتحدة وتعليقات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تدعم الآمال في أن خفض أسعار الفائدة ربما يحدث في الربع الأول من العام المقبل.

ويتوقع بنك غولدمان ساكس أن يطبق البنك المركزي الأوروبي أول خفض لأسعار الفائدة في الربع الثاني من 2024 مقارنة بتوقع سابق بتطبيق الخفض في الربع الثالث من العام المقبل.

وتصدر قطاع التعدين مكاسب القطاعات اليوم الجمعة بصعوده 4.2% مقتفيا أثر ارتفاع أسعار المعادن بفضل تراجع الدولار وبيانات داعمة من الصين، وهي من كبار المستهلكين.

وارتفع سهم سيجنيفاي للإضاءة فى الأسهم الأوروبية بنسبة 4.9% مع إعلان أكبر شركة لتصنيع الأضواء في العالم عن هيكل تنظيمي جديد لخفض التكاليف.

فيما هوى سهم شركة فيابلاي السويدية لخدمة بث الفيديو 74.4% إلى مستوى قياسي منخفض بسبب خطط لإعادة هيكلة ديونها.