الأسهم الأوروبية تتجه لتسجيل أكبر مكاسب شهرية في 10 أشهر

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 30-11-2023، بقيادة أسهم شركات التعدين والطاقة، مع ترقب المستثمرين مستويات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو التي قد تدعم توقعات بلوغ أسعار الفائدة العالمية ذروتها.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، محققا أكبر مكسب شهري منذ يناير.

ويتجه المؤشر لتسجيل مكاسب بنحو 6 بالمئة في شهر نوفمبر الجاري.

وصعدت أسهم شركات التعدين 0.4 بالمئة متأثرة بارتفاع أسعار النحاس، وزادت أسهم شركات الطاقة 0.9 بالمئة مع صعود أسعار النفط قبل اجتماع أوبك+.

ومن المقرر أن يصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وبيانات التضخم في أوروبا خلال اليوم.

البورصة المصرية تربح 7.7 مليار جنيه وسط تباين مؤشراتها بختام التعاملات

شهدت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس أداء متباينًا بين الارتفاعات والانخفاضات.

ربح رأس المال السوقي للأسهم على 7.7 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.676.7 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 24735نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى5274 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 7645نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 393 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والعرب وسط تداولات 1.4 مليار جنيه.

مؤشرات الأسهم السعودية

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 30-11-2023، ليغق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 74.43 نقطة، ليقفل عند مستوى 11177.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 295 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعًا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مهارة، وتكافل الراجحي، والصناعة الكهربائية، ونسيج، ومجموعة الخليج للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والدوائية، وجدوى ريت السعودية، والتطويرية الغذائية، ورعاية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.31% و6.67%.