الأسهم الأوروبية ترتفع وسط ترقب لتصريحات رئيس الفيدرالي

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الجمعة 1-12-2023، مع تفاؤل المستثمرين إزاء توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم بينما يترقبون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية وتصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.5 بالمئة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش وسط موجة صعود واسعة في أعقاب مكاسب بلغت 6.4 بالمئة خلال نوفمبر، في أفضل أداء شهري للمؤشر الأوروبي منذ بداية العام.

كما أن المؤشر في سبيله لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بقيادة ارتفاعات لأسهم التكنولوجيا والخدمات المالية.

وكان قطاع شركات المناجم أكبر الرابحين في التعاملات المبكرة اليوم إذ صعد 2.1 بالمئة بعد ارتفاع أسعار المعادن.

ويترقب المستثمرون قراءة مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية وتعليقات رئيس المركزي الأميركي في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من الدلائل حول توقعات السياسة النقدية عالميا بعد أن عكست بيانات صادرة من أوروبا والولايات المتحدة أمس استمرار تراجع التضخم.

وهبط سهم شركة "بشتله إيه جي" بنسبة 3.9 بالمئة إلى قاع مؤشر "ستوكس 600" بعد إعلان الشركة طرح سندات قابلة للتحويل.

كما هوى سهم فيابلاي 79.1 بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض بسبب خطط شركة البث السويدية المتعثرة لجمع أسهم جديدة وإعادة هيكلة ديونها.