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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل وولفرهامبتون أمام اَرسنال في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون
وولفرهامبتون

كشف الجهاز الفني لـ وولفرهامبتون عن التشكيل الرسمي لمواجهة اَرسنال، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2023/2024.

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تشكيل وولفرهامبتون أمام اَرسنال

حراسة المرمى: خوسه سا.

الدفاع: ماكس كليمان، كريج داوسون، توتي جوميز.

الوسط: نيلسون سيميدو، جان ريسينر بلغارد، بوبكر تراوري، تومي دويل، هوجو بوينو.

الهجوم: هونج هي تشان، ماتيوس كونيا.

 

ويحتل اَرسنال صدارة ترتيب البريميرليج لهذا الموسم، حيث حقق وولفرهامبتون فوزًا قاتلًا على فولهام بنتيجة 3/2، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما فاز الجانرز على برينتفورد بهدف نظيف.

وكان اَرسنال قد حقق الفوز في 9 مباريات وخسر مباراة واحد، بينما تعادل في 3 مباريات، مما جعله يسجل 27 هدفًا ويتلقى 10 أهداف اَخرين.

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