تخصص حشيش وآيس.. تفاصيل سقوط عصابة المخدرات في المرج

اعترف مسجلان خطر بممارستهما نشاط إجرامي في تجارة وترويج المواد المخدرة على عملائهم في منطقة المرج شرق القاهرة ، عثر بحوزة المتهمين على كمية من مخدري الحشيش و الأيس ، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ألقت مباحث قسم شرطة المرج القبض على عاطلين"لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس – ميزان حساس)، و بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وفي سياق آخر ألقت مباحث القاهرة القبض على عاطلين لقيامهما بالتنقيب عن الأثار في أحد العقارات القديمة بمنطقة الدرب الاحمر،وإحالتهما إلى النيابة العامة التي قررت حبس المتهمين ، وطالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

تفاصيل الواقعة كانت بورود معلومات وتحريات لأجهزة الأمن مفادها قيام أثنين لأحدهما معلومات جنائية بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم، تم استهداف العقار وضبط المتهمين حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 أمتار وأدوات التنقيب.

بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.