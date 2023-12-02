السبت 02 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الداخلية تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد – معك في كل مكان"

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد معك فى كل مكان

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد ..معك فى كل مكان"وبمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطنى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً والسيدات المعيلات)

 

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه قوافل (إنسانية).. استهدفت منطقة حى أهالينا - مدينة السلام بمحافظة القاهرة لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.. حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية"عبوات المواد الغذائية - بطاطين"على السيدات المعيلات من أهالى الحى.

مبادرة كلنا واحد معك فى كل مكان

 ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

 

جاء ذلك استمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.
 

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