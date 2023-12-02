بالفيديو..الكوربيه تكشف عن الاطار التشريعي والبيئة التنظيمية لرفع كفاءة مديري علاقات المستثمرين

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع عمرو فاروق رئيس مجلس إدارة شركة تايكون القابضة للاستثمارات المالية ، ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، وتركيزه على انتعاش البورصة يسمح للحكومة بيع شركاتها بأسعار مرتفعة وقيم عادلة.

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة ... الاطار التشريعي والبيئة التنظيمية ضمن رفع كفاءة مديري علاقات المستثمرين

تتضمن الحلقة ايضا .... "آراب فاينانس" تسعى لرقمنة رخص الانشطة الصادرة من الرقابة المالية ..حيث تسعى شركة آراب فاينانس لتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة القادمة إلى العمل على رقمنة الرخص الخاصة بكافة الأنشطة الصادرة من الرقابة المالية.

قال محمد رضوان، العضو المنتدب لشركة آراب فاينانس في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن استراتيجية الشركة تقوم على التكنولوجيا والعمل على صناعة أجيال من الشباب والمستثمرين لمساندتهم على الاستثمار في الأدوات الاستثمارية، وكذلك العمل على تنمية سوق المال من خلال تطبيق أحدث وسائل التكنولوجية.

أضاف "رضوان" أن الشركة من أوائل الشركات في سوق المال المصري التي تقوم على التكنولوجيا، وتسعى دائما إلى تقديم كل ما هو جديد يسهم في خدمة السوق.

أشار إلى أن الشركة ستقوم من خلال الشركات المرخص لها بممارسة الانشطة الخاضعة للرقابة المالية بتطبيق التحول الرقمي، ليتلاءم ذلك مع الأجيال الجديدة من التكنولوجيا، بحيث يساعد العملاء والمستثمرين على تنفيذ متطلباتهم، بعيدا عن الاجراءات التقليدية التي تستغرق فترة زمنية طويلة.

قامت شركة آراب فاينانس مؤخرا بإطلاق نسختها الأولى لتطبيق "GuROW" مستخدمة تقنية بالذكاء الاصطناعي، ويهدف التطبيق إلى استقطاب صغار المستثمرين وأصحاب ريادة الأعمال، وذلك بالتعاون مع -شركاء النجاح- شركة أوبتفوليو وشركة ذهب مصر وايه أف لتداول الأوراق المالية...أوضح "رضوان" أن التطبيق يستهدف 100 ألف مشترك خلال العام القادم2024، ونحو250 ألف مشترك في عام2025.

يقدم التطبيق ثلاث خدمات رئيسية تتمثل في الخدمة الإخبارية حيث يستفيد مشتركي التطبيق بخدمة إخبارية متميزة، خدمة GuROW AI أو مستشارك المالي الإلكتروني الذي يستقطب كل مشترك في رحلة خاصة لمعرفة احتياجاته الاقتصادية والاستثمارية، ويقدم له برنامج خاص مناسب لتحقيق الأهداف المالية المستقبلية، تقديم الأدوات والخدمات الاستثمارية المختلفة التي تتوافق مع البرامج المقترحة من مستشارك الاستثماري الإلكتروني.

وتتضمن الحلقة " أيضا " " " ... المنتجات المصنعة محليا تسهم في قفزة أرباح " إم بى للهندسة"...حيث أرجع الدكتور أحمد بهاء الدين أحمد علي شلبي العضو المنتدب لشركة إم بى للهندسة نمو نتائج الأعمال المجمعة عن التسعة اشهر المنتهية في 30سبتمبر 2023 إلى التنوع في القنوات البيعية والقطاعية لمجموعه شركات ام بي للهندسه التي اسهمت بشكل مباشر في ايجابيه نتائج الاعمال.

اعلنت الشركة الرائدة في مجال صناعة و تجميع وتوزيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض، مؤخرا نتائج الاعمال المجمعة عن 9 أشهر، وحققت نموا في الايرادات بمقدار40% و نمو بنسبه 470% لإجمالي الدخل الشامل من نفس الفترة من العام السابق عليه، و سجلت صافي ربح بلغ نحو 24.04 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 2.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

كما أرجع هذا النمو الي المنتجات المصنعة محليا، ومساهمتها بنسبة كبيرة في هوامش الربحية، و اتسمت بالإيجابية العالية مقارنه بنتائج الانشطة و القطاعات الاخرى المعتمدة بشكل مباشر بعمليات الاستيراد و العوائق في تدبير العملة الاجنبية داخل السوق المصري منذ الربع الاول من العام الماضي....قال "بهاء الدين" ان التوسعات الاستثمارية الدائمة للقطاع الصناعي الهادفة الي دعم مستجدات التكنولوجية والتطبيقية للعمليات التصنيعية لمواكبه التطور التكنولوجي القائم في الاسواق كان لها دور أيضا في النمو، بالإضافة الي زيادة الطاقات الإنتاجية و دعم الفاعلية و التنوع بمحفظة المنتجات المصنعة محليا بما لهم من اسهام دائم في نمو حجم المنتجات المصنعة واثارها علي نمو الايرادات و تحسن هوامش الربحية.

و اضاف ان خطه الشركة الاستراتيجية متضمنه ايضا اهداف طموحه اخري في القطاع الخدمي خاصه شركه شاحن التابعة لشركه ام بي للهندسة بأنشطتها المتكاملة، واهمها العمل على بناء بنية تحتية متكاملة للشبكة علي مستوي الجمهورية، بالإضافة الي أنظمة تكنولوجيا المعلومات الداعمة لهذه الشبكة، و يأتي ذلك ضمن توجه الدولة ا نحو تعزيز قطاع السيارات الكهربائية بصناعتها المتكاملة.

كما يتضمن البرنامج ... "" "كنوز" تفاوض شركتين لقيدهما وطرحهما بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة....حيث تتفاوض شركة كنوز القابضة للاستثمارات المالية مع شركتين بالسوق المحلي لإجراء هيكلة شاملة تمهيدا لتجهيزهما وطرحهما في البورصة.

قال محمد شاكر مدير عام شركة كنوز القابضة للاستثمارات المالية أنه يتم التفاوض مع شركتين لإعادة هيكلتهما وقيدهما بالبورصة، حيث تعمل واحدة منهما في مجال البتروكيماويات، والأخرى بالقطاع الزراعي.

أضاف "شاكر" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن إجمالي رؤوس أموال الشركتين يبلغ 108 ملايين جنيه، وذلك بواقع 30 مليون جنيه لشركة البتروكيماويات، و78 مليون جنيه لشركة العاملة في مجال الزراعة والاسمدة.

أشار إلى أنه بعد انتهاء المفاوضات سوف يتم البدء في عملية الهيكلة الشاملة للشركتين، خاصة العاملة في مجال الزراعة والأسمدة، حيث ستكون الهيكلة إعادة عمليات تقييم، نظرا للشركات التابعة التي تضمها الشركة، والمتمثلة في 3 شركات.

أوضح "شاكر" أنه بمجرد الانتهاء من عملية الهيكلة سوف يتم قيد الشركتين في البورصة تمهيدا لطرحهما بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قامت شركة "كنوز" برعاية عدد من الشركات العاملة والمقيدة بسوق المشروعات الصغيرة، وتجرى عمليات تجهيز لعدد من الشركات الأخرى.

كما تتضمن الحلقة توقعات السوق ..حيث تتوقع تتوقع دعاء زيدان خبير أسواق المال أن تواصل مؤشرات السوق خلال تعاملات الأسبوع الجاري تحركاتها العرضية، والمتباينة بين الصعود، والهبوط.

كما تتوقع "زيدان" أن يتحرك مؤشر البورصة الرئيسي في مناطق 1000 نقطة ارتفاعا، وانخفاضا، على أن تستهدف مستوي 25300 نقطة، في حال تجاوزه مناطق المقاومة.

كما تتوقع أيضا أن يواجه المؤشر الرئيسي مستوى مقاومة عند 24800 نقطة، على أن تمثل منطقة 24300 نقطة مستوى دعم.