تشافي: فريق أتليتكو مدريد شديد العدوانية

تحدث المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، عن المواجهة المرتقبة أمام نظيره أتليتكو مدريد، والتي تجمعهما غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة أتلتيكو مدريد:"فرق دييجو سيميوني دائمًا ما تكون صعبة للغاية في الهجوم ويدافعون كتلة واحدة وهم شديدو العدوانية، لدينا كل شيء للعب مباراة جيدة والحصول على النقاط الثلاث".

وأفاد مدرب برشلونة:"غداً مباراة مهمة ضد منافس مباشر للفوز بالألقاب هذا الموسم. نحتاج للجماهير في أفضل حالاتها، الجماهير كانت جيدة جداً ضد بورتو ومعهم سيكون من الأسهل علينا السيطرة على المباراة وهذا الذي يجب علينا فعله ضد فريق سيميوني".

وأكد تشافي:"تير شتيجن مستبعد في مباراة الغد حيث اختبرنا اللاعب وما زال يعاني من آلام في الظهر. سنرى الأسبوع المقبل، ولكن هو مستبعد من مباراة الغد".

وأوضح تشافي عن جريزمان :"لا أعرف ما حدث له في برشلونة. لم أكن معه ولم أكن زميله أو مدربه. إنه في لحظة غير عادية ويبدو سعيدًا ويصنع الفارق، هو لاعب يجب مراقبته ووضعه في الاعتبار. هو لاعب استثنائي ويعمل بجد من أجل الفريق. إنه لاعب كرة قدم رائع".