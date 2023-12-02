بلاغ للنائب العام يهدد المذيعة انجي حماده

قدم ايمن محفوظ المحامي بلاغا جديد يطالب بتوقيع عقوبه المؤبد علي انجي حماده وقد يؤدي الي براءه كروان مشاكل.

وجاءت تفاصيل البلاغ انه بمناسبه التحقيقات التي تجريها النيابه العامة في القضيه رقم القضيه رقم 17401 لسنه 2023 جنح التجمع الاول والمتهم فيها سماح مصطفى وشهرتها انجي حماده .باتهامها بنشر محتوي منافي للقيم الاسريه بهدف استقطاب راغبي المتعه الحرام واتهامات عديده اخري .

والبلاغ يتهم انجي حماده باستغلال العاهه العقليه والبدنيه للكروان مشاكل للتحقيق اغراضها الاجراميه حيث اقرت المتهمه سالفه البيان بعمل المحتوي المنافي للاداب بمساعده كروان مشاكل والصادر ضده امر بالضبط والاحضار في تلك القضيه.

حيث بدا محفوظ بلاغه لنائب العام بملاحظه ان مشاكل الذي يعاني عاهات بدنيه وعقليه ظاهريا .وله عده فيديوهات يقر فيها بان انجي حماده تستغل ضعف قواه العقليه وادراكه وهوسه بالشهره للتحقيق اهدافها الاجراميه. و المتهمه قد ادعت انها متزوجه من شريكها عرفيا رغم فارق السن بينهما.

واشار محفوظ ان انجي حماده قدمت بتحقيقات النيابه العامةعقد زواج عرفي مختلف عما اظهرته للصحافه. مدون عليه بيانات مكتب المحاماه الذي حرر عقد الزواج العرفي المزعوم.

ويكون هذا الفعل جرائم تتعلق بالتزوير وتضليل العداله والاتجار بالبشر وفق وفق القانون رقم 16 لسنه 2010 حيث يعد مرتكب جريمه الاتجار بالبشر كل يتعامل باي صوره في شخص طبيعي باي صوره بقصد الاستغلال في الدعاره. والمواد الاباحيه. ولا يعتد برضاء المجني عليه. و خاصه اذا كان عديم الاهليه. ووضعت الماده 5و6 من القانون عقوبه السجن المؤبد والغرامه مع مصادره ادوات الجريمه اذا كان المستغل من عديمي الاهليه او من ذوي الاعاقه.

واضاف مقدم البلاغ بانه وحرصا علي العداله وتطبيقا لنص الماده 25 اجراءات جنائيه والماده 12من قانون الاتجار بالبشر والتي تجرم عدم الابلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر. لكل من علم بارتكاب تلك الجريمه ولم يبلغ السلطات بذلك.

وعلي ضوء ذلك تقدمنا بالبلاغ.وهو الامر الذي قد يقلب الامور ويصبح كروان مشاكل مجني عليه. حيث لا مسئوليه جنائيه عليه طبقا لنصوص المواد 16 و 21 و22 من قانون الاتجاربالبشر والماده 62 عقوبات سيصبح كروان في حمايه الدوله وملزمه بمساعدته صحيا ونفسيا واعاده تاهيله ودمجه بالمجتمع.

حيث لا يسال جنائيا لمعانته من اضطراب عقلي افقده الادراك كليا اوجزئيا .

او انقص ادراكه فتخفف مده العقوبه.



واكمل محفوظ في بلاغه بان هذا البلاغ مقدم للاظهار الحقيقه والدفاع عن تطبيق القانون وقواعد العداله رغم رفضنا القاطع للنشر محتوي غير اخلاقي باساءه استعمال الانترنت.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه للسياده النائب العام رقم 68842 لسنه 2023 عرائض النائب العام بفحص البلاغ وضمه الي التحقيقات التي تجريها النيابه العامه في قضيه انجي حماده وكروان مشاكل وفتح تحقيق موسع للسماع اقواله واستدعاء مكتب المحاماه الذي حرر عقد الزواج العرفي والذي اظهرت انجي حماده اوراقه للصحافه في بث مباشر والثابت فيه كافه بياناته بصدر هذا البلاغ والتاكد من صحه توقيع مشاكل من عدمه علي عقد الزواج المقدم للنيابه . ومدي اختلافه عن عقد الزواج العرفي الذي اظهرته انجي حماده للصحافه. وسؤال مكتب المحاماه المقدم. تفصيلا بياناته بالبلاغ. المحرر فيه عقد الزواج العرفي التي اظهرته انجي حماده للصحافه و فحص مدي استغلال عاهه كروان مشاكل العقليه والبدنيه ومواجهه المتهمين بتلك الاقوال الثابته في البلاغ المشمول بكافه المستندات الداله علي صحته. وطالب باتخاء اللازم قانونا.