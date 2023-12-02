السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الطماطم بـ 4 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور

الخضروات
الخضروات

تشهد أسعار الخضروات اليوم السبت، استقرارا ملحوظًا في الأسعار، إذ تسجل الطماطم من 4 لـ 7.5 جنيهًا، والبصل يتراوح من 13 لـ 20 جنيهًا.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الخضروات اليوم السبت في أسواق الجملة.

أسعار الخضروات اليوم 

الطماطم:- من 4 لـ 7.5 جنيه.

البطاطس:- من 8.5 لـ 15 جنيهًا.

البصل:- من 13 لـ 20 جنيهًا.

الكوسة:- من 5 لـ 14 جنيها.

الفاصوليا:- من 5 لـ 8 جنيهات.

جزر بدون عروش:- من 5 لـ 8 جنيهات.

الباذنجان البلدي:- من 3 لـ 4.5 جنيهًا.

الباذنجان الرومي:- من 2 لـ 3.5 جنيها.

الباذنجان الأبيض:- من 2.5 لـ 5.5 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي:- من 8 لـ 11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي:- من 4.5 لـ 7.5 جنيها.

الفلفل الألوان:- من 19 لـ 25 جنيهًا.

الملوخية:- من 7 لـ 10 جنيهات.

الخيار الصوب:- من 9 لـ 11 جنيها.

الخيار البلدي:- من 7 لـ 10 جنيهات.

البامية:- من 34 لـ 40 جنيها.

القلقاس:- من 9 لـ 11 جنيها.

البطاطا:- من 4 لـ 6 جنيهات.

الثوم:- من 35 لـ 55 جنيهًا.

اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.

الخس الكابوتشي:- من 3 لـ 5 جنيهات.

البروكلي:- من 8 لـ 12 جنيهًا.

مواد متعلقة

موعد حفل هاني الشيباني بساقية الصاوي

اليوم الدولي لإلغاء الرق.. فرصة لمنع الإتجار بالأشخاص

ضبط عاطل متهم بسرقة الشقق السكنية بالموسكي  

كواليس الساعات الأخيرة قبل صدام الاهلي ويانج أفريكانز بدوري الأبطال

الجريدة الورقية