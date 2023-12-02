الطماطم بـ 4 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور
تشهد أسعار الخضروات اليوم السبت، استقرارا ملحوظًا في الأسعار، إذ تسجل الطماطم من 4 لـ 7.5 جنيهًا، والبصل يتراوح من 13 لـ 20 جنيهًا.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الخضروات اليوم السبت في أسواق الجملة.
أسعار الخضروات اليوم
الطماطم:- من 4 لـ 7.5 جنيه.
البطاطس:- من 8.5 لـ 15 جنيهًا.
البصل:- من 13 لـ 20 جنيهًا.
الكوسة:- من 5 لـ 14 جنيها.
الفاصوليا:- من 5 لـ 8 جنيهات.
جزر بدون عروش:- من 5 لـ 8 جنيهات.
الباذنجان البلدي:- من 3 لـ 4.5 جنيهًا.
الباذنجان الرومي:- من 2 لـ 3.5 جنيها.
الباذنجان الأبيض:- من 2.5 لـ 5.5 جنيها.
الفلفل الرومي البلدي:- من 8 لـ 11 جنيها.
الفلفل الحامي البلدي:- من 4.5 لـ 7.5 جنيها.
الفلفل الألوان:- من 19 لـ 25 جنيهًا.
الملوخية:- من 7 لـ 10 جنيهات.
الخيار الصوب:- من 9 لـ 11 جنيها.
الخيار البلدي:- من 7 لـ 10 جنيهات.
البامية:- من 34 لـ 40 جنيها.
القلقاس:- من 9 لـ 11 جنيها.
البطاطا:- من 4 لـ 6 جنيهات.
الثوم:- من 35 لـ 55 جنيهًا.
اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.
البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.
الخس الكابوتشي:- من 3 لـ 5 جنيهات.
البروكلي:- من 8 لـ 12 جنيهًا.