الطماطم بـ 4 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور

تشهد أسعار الخضروات اليوم السبت، استقرارا ملحوظًا في الأسعار، إذ تسجل الطماطم من 4 لـ 7.5 جنيهًا، والبصل يتراوح من 13 لـ 20 جنيهًا.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الخضروات اليوم السبت في أسواق الجملة.

أسعار الخضروات اليوم

الطماطم:- من 4 لـ 7.5 جنيه.

البطاطس:- من 8.5 لـ 15 جنيهًا.

البصل:- من 13 لـ 20 جنيهًا.

الكوسة:- من 5 لـ 14 جنيها.

الفاصوليا:- من 5 لـ 8 جنيهات.

جزر بدون عروش:- من 5 لـ 8 جنيهات.

الباذنجان البلدي:- من 3 لـ 4.5 جنيهًا.

الباذنجان الرومي:- من 2 لـ 3.5 جنيها.

الباذنجان الأبيض:- من 2.5 لـ 5.5 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي:- من 8 لـ 11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي:- من 4.5 لـ 7.5 جنيها.

الفلفل الألوان:- من 19 لـ 25 جنيهًا.

الملوخية:- من 7 لـ 10 جنيهات.

الخيار الصوب:- من 9 لـ 11 جنيها.

الخيار البلدي:- من 7 لـ 10 جنيهات.

البامية:- من 34 لـ 40 جنيها.

القلقاس:- من 9 لـ 11 جنيها.

البطاطا:- من 4 لـ 6 جنيهات.

الثوم:- من 35 لـ 55 جنيهًا.

اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.

الخس الكابوتشي:- من 3 لـ 5 جنيهات.

البروكلي:- من 8 لـ 12 جنيهًا.