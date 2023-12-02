السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مطرانية الوادي الجديد تستهل نهضة صوم العذراء اليوم

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تستهل كنيسة السيدة العذراء مريم مقر مطرانية  الأقباط الأرثوذكس في الوادي الجديد وتوابعها، اليوم السبت، اولى فعاليات نهضة الشهيد فيلوباتير  مرقوريوس ابي سيفين بمنطقة الخارجة، في تمام الساعة السادسة مساءً. 

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البابا تواضروس يلقي العظة الروحية بكنيسة الملاك البحري الليلة

 

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انطلاق فعاليات مؤتمر الكنيسة الإنجيلية "معًا نحو السلام"

تتضمن الفعاليات "تسبحة الاحد" يترأس القداس  آباء الكنيسة كما يتخلل  الطقوس القبطية الأرثوذكسية، كما تشهد فقرات وترانيم لفريق كورال "بستافروس".

احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية  ببدء صوم الميلاد المجيد الأحد الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.


تحرص  الكنائس القبطية  على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات  الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك ة

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