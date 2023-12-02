الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس النيل المصرية الدولية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسي 2024-2025.

وفتحت مدارس النيل المصرية الدولية، صباح اليوم السبت، باب التقدم للالتحاق والتحويل لها للعام الدراسي 2024-2025 من تمهيدي رياض أطفال وحتى الصف التاسع.

جاء ذلك بفروع مدارس النيل المصرية الدولية الآتية: (العبور بمدينة العبور، والشروق بمدينة الشروق، والأندلس والياسمين بالقاهرة الجديدة، وأكتوبر بالسادس من أكتوبر، والشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد، والسادات بمدينة السادات، وبورسعيد، ودمياط الجديدة، والمنيا، وأسيوط الجديدة، وقنا، وطيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وأسوان الجديدة).

وتشمل المراحل التعليمية المتاحة للالتحاق في مدارس النيل المصرية الدولية: (Pre-KG - KG1 - KG2 - GR1 - GR2 - GR3 - GR4 -GR5 - GR6 - GR7 - GR8 - GR9).

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس النيل المصرية الدولية:

الاستمارة الإلكترونية مطبوعة بعد استيفائها من الموقع الرسمي للتقديم. 8 صور شخصية حديثة للطفل. أصل شهادة الميلاد الإلكترونية للطالب. أصل أو صورة معتمدة من مؤهل الأب أو مؤهل الأم مالم يكن المؤهل مثبتًا في بطاقة الرقم القومي. صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر مع تقديم الأصل للاطلاع عليها عند التقديم. يكون لإدارة شؤون الطلبة بكل مدرسة طلب المستندات التي تراها مؤيدة لقبول الطفل الطالب سواء تقديم جديد أو تحويل.

رابط التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية

يبدأ التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية إلكترونيًا مع بداية يوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023 الساعة الثانية عشر صباحًا.

ويستمر التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية حتى نهاية يوم السبت الموافق 31 ديسمبر 2023 من هنا.

ودعت مدارس النيل المصرية الدولية أولياء الأمور لتسجيل جميع البيانات بدقة، ثم طباعة استمارة التقدم والاحتفاظ بها، وتسليمها لإدارة المدرسة عند الحضور لإجراء اختبارات القبول.

ومدارس النيل هي مدارس مصرية دولية حكومية يساهم في تأسيسها صناديق تمويل حكومية، بدأت نشاطها عام 2010 لتقدم خدمة تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة بالمقارنة مع المدارس الدولية الخاصة.

ولمدارس النيل حالياً 14 فرعاً يقوم على إدارتها مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، ويشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية التي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها بالخارج، فيما تتولى وزارة التربية والتعليم اعتماد شهاداتها محلياً.

وتقوم مدارس النيل المصرية الدولية بتدريس مناهج مصرية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة.