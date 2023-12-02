فتح باب التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية 2024

فتحت مدارس النيل المصرية الدولية، صباح اليوم السبت، باب التقدم للالتحاق والتحويل لها للعام الدراسي 2024-2025 من تمهيدي رياض أطفال وحتى الصف التاسع.

وحددت إدارة مدارس النيل المصرية الدولية شروط التقديم في فروع المدارس الخاصة بها للعام الدراسي 2024-2025.



يأتي ذلك بفروع مدارس النيل المصرية الدولية الآتية: (العبور بمدينة العبور، والشروق بمدينة الشروق، والأندلس والياسمين بالقاهرة الجديدة، وأكتوبر بالسادس من أكتوبر، والشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد، والسادات بمدينة السادات، وبورسعيد، ودمياط الجديدة، والمنيا، وأسيوط الجديدة، وقنا، وطيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وأسوان الجديدة).

وتشمل المراحل التعليمية المتاحة للالتحاق في مدارس النيل المصرية الدولية: (Pre-KG - KG1 - KG2 - GR1 - GR2 - GR3 - GR4 -GR5 - GR6 - GR7 - GR8 - GR9)

طريقة التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية

ودعت مدارس النيل المصرية الدولية أولياء الأمور لتسجيل جميع البيانات بدقة، ثم طباعة استمارة التقدم والاحتفاظ بها، وتسليمها لإدارة المدرسة عند الحضور لإجراء اختبارات القبول.

ويبدأ التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية إلكترونيًا مع بداية يوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023 الساعة الثانية عشر صباحًا.

ويستمر التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية حتى نهاية يوم السبت الموافق 31 ديسمبر 2023 من هنا.

شروط التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية:

حددت مدارس النيل المصرية الدولية شروط التقديم لها كالتالي:

ألا تزيد سن الطالب المتقدم للصف الأول برياض الأطفال عن 4 سنوات و11 شهرا و29 يوما في الأول من أكتوبر للعام الدراسي 2024-2025. ألا تزيد سن الطالب المتقدم لمرحلة تمهيدي رياض الأطفال عن 3 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا في الأول من أكتوبر للعام الدراسي. أن يكون أحد الوالدين على الأقل حاصلًا على مؤهل جامعي عالي (بكالوريوس أو ليسانس على الأقل) مع تقديم ما يثبت حصوله على هذا المؤهل، ويشترط أن يكون الطفل تحت ولايته أو وصايته قانونا حيث يجب تقديم ما يثبت الوصاية القانونية على الطفل. أن يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة التي تغطي المهارات الآتية ومنها مهارات الرياضيات المعرفة والمعلومات العامة والمهارات الحركية ومهارات التفكير وكذلك أن يجتاز اختبارات السلوك مع المظهر الشخصي. في حالة تساوي درجة اختبار القبول يكون السن شرطا تفضيليًا بحيث يؤخذ الأكبر سنًا. تبلغ إدارة المدرسة أولياء أمور الطلبة المقبولين فقط، ويسأل ولي الأمر عن موقف نجله/ كريمته في حاله القبول من عدمه. حضور الوالدين أو الوصي القانوني على الطفل للمقابلة الشخصية، وفي حالة عدم وجود الأبوين يتم تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري بالتقدم إلى مدارس النيل المصرية الدولية أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج بمقر عمل ولي الأمر أو ما يفيد بالولاية التعليمية للطفل. مقابلة الوالدين أو الوصي القانوني، وخلال المقابلة تحدد مدى ملاءمة الاستراتيجيات التربوية التي تتبعها مدارس النيل ومدى ملاءمته لقناعات ومعلومات ولي الأمر لضمان حسن التعاون. يوقع ولي الأمر على كافة التعهدات والإقرارات التي تحددها وتقرها إدارة مدارس النيل المصرية الدولية بما يكفل الالتزام الكامل بالنظم المالية والإدارية والتعليمية التي تحددها إدارة المدارس مع الالتزام بكافة قواعد شروط القبول.

ما هي مدارس النيل المصرية الدولية؟

مدارس النيل المصرية الدولية هي مدارس مصرية دولية حكومية يساهم في تأسيسها صناديق تمويل حكومية.

بدأت مدارس النيل المصرية الدولية نشاطها عام 2010 لتقدم خدمة تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة بالمقارنة مع المدارس الدولية الخاصة.

للمدارس حالياً 14 فرعاً يقوم على إدارتها مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، ويشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية التي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها بالخارج، فيما تتولى وزارة التربية والتعليم اعتماد شهاداتها محلياً.

وتقوم مدارس النيل المصرية الدولية بتدريس مناهج مصرية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة.