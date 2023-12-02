رابط التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية 2024 (سجّل الآن)

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسي 2024-2025.

وفتحت مدارس النيل المصرية الدولية، صباح اليوم السبت، باب التقدم للالتحاق والتحويل لها للعام الدراسي 2024-2025 من تمهيدي رياض أطفال وحتى الصف التاسع.

جاء ذلك بفروع مدارس النيل المصرية الدولية الآتية: (العبور بمدينة العبور، والشروق بمدينة الشروق، والأندلس والياسمين بالقاهرة الجديدة، وأكتوبر بالسادس من أكتوبر، والشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد، والسادات بمدينة السادات، وبورسعيد، ودمياط الجديدة، والمنيا، وأسيوط الجديدة، وقنا، وطيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وأسوان الجديدة).

وتشمل المراحل التعليمية المتاحة للالتحاق في مدارس النيل المصرية الدولية: (Pre-KG - KG1 - KG2 - GR1 - GR2 - GR3 - GR4 -GR5 - GR6 - GR7 - GR8 - GR9)

رابط التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية

يبدأ التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية إلكترونيًا مع بداية يوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023 الساعة الثانية عشر صباحًا.

ويستمر التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية حتى نهاية يوم السبت الموافق 31 ديسمبر 2023 من هنا.

ودعت مدارس النيل المصرية الدولية أولياء الأمور لتسجيل جميع البيانات بدقة، ثم طباعة استمارة التقدم والاحتفاظ بها، وتسليمها لإدارة المدرسة عند الحضور لإجراء اختبارات القبول.

شروط التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية: