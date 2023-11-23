وصول طائرة مساعدات تابعة لـ"أونروا" إلى مطار العريش لنقلها لغزة

وصلت طائرة مساعدات تابعة لـ"الأونروا"، قادمة من الأردن، إلى مطار العريش، تمهيدًا لنقل حمولتها إلى قطاع غزة، جاء ذلك وفق نبأ عاجل نقلته قناة "إكسترا نيوز".

هدنة إنسانية في غزة

يذكر أنه جرى التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية في غزة، بواسطة مصرية قطرية أمريكية، على أن تسري بداية من صباح اليوم الخميس، ولمدة 4 أيام.

وتتضمن الهدنة وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مناطق غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع.

إطلاق سراح 50 من محتجزي جيش الاحتلال

كما تتضمن الهدنة إطلاق سراح 50 من محتجزي جيش الاحتلال الإسرائيلي من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي دون سن 19 عامًا، وذلك كله حسب الأقدمية.

وتضمنت الهدنة أيضا أنّه مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم من غزة سيجري تمديد الهدنة ليوم آخر.