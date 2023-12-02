السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تفاصيل ثانِ فعاليات الأقباط في نهضة صوم الميلاد بأخميم

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية


تشهد كنيسة مارجرجس بالعزبة والعرب التابعة لمطرانية أخميم وساقلتة، غداً الأحد، فعاليات الأقباط الأرثوذكس في نهضة صوم الميلاد المجيد بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

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يترأس اللقاء الاب الكاهن مايكل  فايز ، المدرس بالكلية الإكلينيكية بالبلينا، ومن المقرر أن يتخلل  الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس الخاصة بنهضة صوم الميلاد،  وسط حضور قبطي.


احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية  ببدء صوم الميلاد المجيد الأحد الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

وجاء هذا بعد وابل من مناسبات كان من أبرزها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على اقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقه بالعام الواحد.

أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير اجيال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في  صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال  وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقواتها للبحث عن الصليب المنشود.

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