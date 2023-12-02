20 يومًا على الشتاء.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الأحد، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على أغلب الانحاء.

وأضافت أن هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليةومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكد وجود أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، موضحًا حلول فصل الشتاء رسميًا يوم 22 ديسمبر 2023.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 25 والصغرى 16

السواحل الشمالية:- العظمى 24 والصغرى 15

جنوب سيناء:- العظمى 30 والصغرى 19

شمال الصعيد:- العظمى 26 والصغرى 10

جنوب الصعيد:- العظمى 31 والصغرى 16