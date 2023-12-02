وزير الشباب يهنئ سلمى علي بعد التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي البطلة الباراليمبية سلمي علي، بعد تأهلها رسمياً إلي دورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.

جاء ذلك بعد الفوز بالميدالية الفضية التاريخية في بطولة نهائي الجائزة الكبرى للباراتايكوندو بمدينة مانشيستر الإنجليزية، لتتأهل من خلال التصنيف الباراليمبي للباراتايكوندو دون الانتظار للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبارالمبياد باريس 2024، كأول فتاة مصرية وعربية وأفريقية.

وذكر وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة منهم الأبطال البارالمبيين ، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.