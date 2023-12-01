شروط التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية 2024

حددت إدارة مدارس النيل المصرية الدولية شروط التقديم في فروع المدارس الخاصة بها للعام الدراسي 2024-2025.

وتفتح مدارس النيل المصرية الدولية غدا السبت، باب التقدم للالتحاق والتحويل لمدارس النيل المصرية الدولية.

يأتي ذلك بفروع مدارس النيل المصرية الدولية الآتية: (العبور بمدينة العبور، والشروق بمدينة الشروق، والأندلس والياسمين بالقاهرة الجديدة، وأكتوبر بالسادس من أكتوبر، والشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد، والسادات بمدينة السادات، وبورسعيد، ودمياط الجديدة، والمنيا، وأسيوط الجديدة، وقنا، وطيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وأسوان الجديدة).

وتشمل المراحل التعليمية المتاحة للالتحاق في مدارس النيل المصرية الدولية: (Pre-KG - KG1 - KG2 - GR1 - GR2 - GR3 - GR4 -GR5 - GR6 - GR7 - GR8 - GR9)

طريقة التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية

ودعت مدارس النيل المصرية الدولية أولياء الأمور لتسجيل جميع البيانات بدقة، ثم طباعة استمارة التقدم والاحتفاظ بها، وتسليمها لإدارة المدرسة عند الحضور لإجراء اختبارات القبول.

ويبدأ التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية إلكترونيًا مع بداية يوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023 الساعة الثانية عشر صباحًا.

ويستمر التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية حتى نهاية يوم السبت الموافق 31 ديسمبر 2023 من هنا.





شروط التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية:

حددت مدارس النيل المصرية الدولية شروط التقديم لها كالآتي: