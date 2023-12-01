غلق لجان تصويت المصريين بالخارج بدول الخليج في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

أغلقت قبل قليل لجان تصويت المصريين في الخارج، بدول الخليج، في أول يوم للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، والتي انطلقت منذ صباح اليوم وتستمر حتى الاحد المقبل.

يذكر أن العملية الانتخابية تجري خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وكانت دولة نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، بعدها دولة استراليا .

وبدأ منذ صباح اليوم الباكر، ماراثون الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، حيث شهدت السفارات المصرية في كافة دول العالم اقبال وتوافد من ابناء الجاليات المصرية للمشاركة في هذا العرس الانتخابي الكبير، لايصال رسالة للعالم بأن المصريين في الخارج يقفون مع دولتهم وعلى قلب رجل واحد.