السبت 02 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الوزراء البلجيكي يعرب عن قلقه إزاء استئناف القتال في قطاع غزة

رئيس الوزراء البلجيكي
رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو

 

أعرب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، عن قلقه إزاء استئناف القتال في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة منع مقتل المزيد من المدنيين في القطاع. 

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ودعا رئيس الوزراء البلجيكي - خلال اتصال هاتفي مع رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج - إسرائيل إلى فعل كل ما بوسعها لمنع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين في قطاع غزة.

وأعرب - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت عن أمله في دخول مستمر للمساعدات الإنسانية لغزة لمساعدة المدنيين هناك.

وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، مخيمي بلاطة وعسكر الجديد جنوب شرق نابلس، وأحياء غرب المدينة.

أفادت مصادر محلية، بأن مواجهات عنيفة اندلعت اثر اقتحام مخيمي بلاطة وعسكر، كما جرفت قوات الاحتلال عدة شوارع ودمرت البنية التحتية فيها، وداهمت عدة منازل في المخيمين، وفقا لـ «وفا».

وأضاقت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أكرم عنتر من منزله في شارع تل غربي نابلس، واقتحمت حي المخفية وشارعي التعاون والطور غربي المدينة.

وفي سياق متصل تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، ومدفعيتها وزوارقها، قصف عدة مواقع في قطاع غزة، تتركز بشكل لافت في خان يونس، وفقا لـ «وفا».

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال تواصل شن سلسلة غارات عنيفة على منازل المواطنين في الشيخ نصر، وبني سهيلا، ووصلت الشظايا إلى مدرسة تابعة لوكالة الأونروا التي تأوي مئات النازحين.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الزراعية الشرقية لمدينة خان يونس، في الوقت الذي تقصف فيه أيضا الزوارق الحربية المناطق الساحلية للمدينة.

ووسط قطاع غزة، تواصل طائرات الاحتلال والزوارق الحربية، قصف عدة مناطق في دير البلح، في ظل إطلاق القنابل الضوئية بشكل كثيف.

وشمال القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، منازل المواطنين في التوام والشيخ رضوان، وجباليا وبيت لاهيا.

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