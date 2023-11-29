الصومال يرحب بدعم الاتحاد الأوروبي في حربه ضد الإرهاب

رحبت الحكومة الصومالية، اليوم الأربعاء، بالدعم المالي واللوجستي المقدم من قِبل الاتحاد الأوروبي للجيش الصومالي؛ في إطار دعم الصومال في حربها ضد الإرهاب .

وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع الصومالية نقلته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" - "نرحب بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الذي تعهد بدعم الجيش الصومالي بالمعدات العسكرية ومبلغ مالي قدره مليون يورو.

وتعد هذه المساعدات جزءًا من خطة الحكومة الصومالية لتولّي أمن البلاد.. وتشمل الخطة مغادرة آخر جندي من بعثة الاتحاد الإفريقي، البلادَ في ديسمبر 2024.