الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصومال يرحب بدعم الاتحاد الأوروبي في حربه ضد الإرهاب

الصومال
الصومال

 

رحبت الحكومة الصومالية، اليوم الأربعاء، بالدعم المالي واللوجستي المقدم من قِبل الاتحاد الأوروبي للجيش الصومالي؛ في إطار دعم الصومال في حربها ضد الإرهاب .

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الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على قرية زراعية بإقليم شبيلي السفلي

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الجيش الصومالى ينفذ عمليات تمشيط في مناطق بإقليم "مدغ" لتحقيق الأمن

وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع الصومالية  نقلته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" - "نرحب بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الذي تعهد بدعم الجيش الصومالي بالمعدات العسكرية ومبلغ مالي قدره مليون يورو.

وتعد هذه المساعدات جزءًا من خطة الحكومة الصومالية لتولّي أمن البلاد.. وتشمل الخطة مغادرة آخر جندي من بعثة الاتحاد الإفريقي، البلادَ في ديسمبر 2024.

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