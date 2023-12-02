موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

جماهير النادي الأهلي على موعد الليلة، مع مباراة هامة فى مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما يلتقي نظيره يانج أفريكانز، بالجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

ويحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره يانج أفريكانز التنزاني في تمام السادسة من مساء اليوم السبت ، لحساب منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري الأبطال

وتذاع مباراة الاهلى ويانج افريكانز عبر شبكة قنوات بى ان سبورت الناقلة الحصري للبطولة والتى تبث اللقاء عبر شاشتها بي ان سبورت 6.

مارسيل كولر

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين أكد خلالها على أهمية التركيز الشديد وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراة القادمة.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي