السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم السبت

أسعار صرف العملات
أسعار صرف العملات العربية والأجنبية

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشرأسعار صرف العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم السبت وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية واضطرابات سياسية.

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استدراج العملاء من الفيس بوك.. تفاصيل سقوط عصابة تجارة العملات الاجنبية

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أسعار العملات اليوم الجمعة 1-12-2023 مقابل الجنيه

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم:

سجل الدولار نحو 30.83 جنيهًا للشراء، و30.95 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 38.96 جنيه للشراء، و39.13 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 99.81 جنيه للشراء، و100.26 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال القطري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

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