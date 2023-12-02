أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم السبت

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشرأسعار صرف العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم السبت وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية واضطرابات سياسية.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم:

سجل الدولار نحو 30.83 جنيهًا للشراء، و30.95 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 38.96 جنيه للشراء، و39.13 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 99.81 جنيه للشراء، و100.26 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال القطري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.