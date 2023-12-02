تشكيل أول مجلس تنفيذي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها موافقة مجلس الجامعة على تشكيل المجلس التنفيذي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية داخل الجامعة ، مشيرا الى أن المجلس يهدف إلى وضع السياسة العامة لأنشطة التحول الرقمي بالجامعة ، بالإضافة إلى تطوير استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي تتضمن أهدافًا ومبادئ ومخططات عمل لتحقيق الأهداف، وتوجيه التحول الرقمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما يهدف المجلس أيضا إلى توفير التدريب والتعليم على المهارات الرقمية لمنتسبي الجامعة لتعزيز فهمهم وقدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا الرقمية، وبناء شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز التحول الرقمي.

واضاف "الجيزاوى" أن مجلس إدارة المجلس التنفيذي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية يضم كل من رئيس الجلمعة رئيساً ، ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمى نائبـاً ، وعضوية كل من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، والمدير التنفيذي للمعلومات مديراً تنفيذيا.

كما يضم المجلس فى عضويته عمداء كليات الهندسة بشبرا ، والهندسة ببنها ، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، ومدير وحدة نظم المعلومات الإدارية ، ومدير وحدة الشبكة الرقمية ، ومدير وحدة التعلم الالكتروني ، ومدير وحدة المكتبة الرقمية، ومدير وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات ، ومدير البوابة الإلكترونية ، ومدير مركز الاختبارات الالكترونية ، ومدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد ، و أمين الجامعة ، والأمين المساعد للشئون المالية ، ومدير عام أمانة المجالس ، بالإضافة إلى عضوان من ذوي الخبرة في مجال التحول الرقمي.