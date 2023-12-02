السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار صرف الدولار في البنوك االمصرية اليوم

الدولار
الدولار

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعارصرف  الدولار في البنوك اليوم السبت وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية واضطرابات سياسية.

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أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وجاءت أسعار الدولار كالاتي:

سجل سعر الدولار  في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 30.75 جنيه للشراء ، و30.85 جنيه للبيع 

ووصل سعر الدولار في بنك الاسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 جنيه للبيع.

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