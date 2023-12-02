أسعار صرف الدولار في البنوك االمصرية اليوم

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعارصرف الدولار في البنوك اليوم السبت وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية واضطرابات سياسية.

وجاءت أسعار الدولار كالاتي:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 30.75 جنيه للشراء ، و30.85 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار في بنك الاسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 جنيه للبيع.