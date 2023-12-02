حرم المترو في قبضة الباعة الجائلين .. السريحة ومواقف التوكتوك يتصدران المشهد والحكومة: لا مفر من التقنين



في مشهد عشوائي وفوضوي من الطراز الأول.. تحول حرم المترو بعشرات المحطات إلى أسواق تجارية يفترشها الباعة الجائلون ببضائع على كل شكل ولون على بعد خطوات من ماكينات "التذاكر" مستهدفين الركاب والمارة.



ولعل محطات مترو الخط الأول "المرج- حلوان" هى الشاهد الأمثل على تلك المآساة فمن باعة المناديل والمتسولين، إلى الباعة المفترشين الأرض بمختلف أنواع الفاكهة والجبن والمخبوزات البيتي، وحتى "طشت" البيض كان مكان في صورة حضارية تعبر عن واقع لا نظامي.



لذا قامت بوابة الوفد بجولة حول عدد من محطات المترو لمحطات المترو الأول والثاني لرصد الواقع من قلب الحدث:





محطة المرج



وسط عدد لا يحصى من الباعة الجائلين والتجار، تنزوي محطة المرج مختفية، لا يظهر منها سوى المخارج والمداخل، وراء عدد من الباعة الذين جعلوا همهم الأول على زوار المحطة المقدرين بالآلاف يوميا.



وعلى بعد خطوات من هذا المشهد تكدست عشرات عربات "الميكروباص"، للنقل الداخلى داخل المنطقة، فضلا عن نقل المحافظات والشهيرة بموقف المرج المعروف الذين يقصدهم الملايين من مختلف المناطق.



وللتسول قصة أخرى لا تختلف تفاصيلها كثيرًا عن باقي المحطات وأي تجمع سكاني، فمن المناديل إلى الأطفال والمرضى وكلها مشاهد معهودة لا تستدعى إسهاب الوصف.



مواقف تكاتك



في الوقت الذي تعد فبه محطات مترو الخط الثالث آية يقتدي بها في النظافة والنظام، لم تسلم من قادة التكاتك الذين ارتصفوا الطريق أمام المحطة، لتتحول المخارج إلى مواقف تكاتك بحسب الصورة المرصودة من محطة هشام بركات





الباعة الجائلين





من جهة أخرى تعد ظاهرة الباعه الجائلين من أهم الظواهر التي تعمل الدولة المصرية على حلها منذ سنوات ، واستعادة المشهد الحضاري للشارع المصري.





تقنين أوضاع الباعة





وكان وزير التنمية المحلية أمام مجلس النواب،قد أكد في تصريحات سابقة أنه تم توجيه المحافظات بتنفيذ قانون الباعة الجائلين ولائحة تنظيم السويقات على أى من المخالفات التى تقع من الباعة الجائلين بالسويقات بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق.



وتوجه التنمية المحلية بضرورة توفير المعايير البيئية ، مع دراسة التعاقد مع شركات لنظافة الأسواق ورفع المخلفات وتوفير نقاط امنية وتوفير وسائل الأمن الصناعي والتفتيش على المنتجات لضمان وصولها.



تشديد العقوبات هو الحل



من جهته أكد إيهاب الزهينى رئيس حى المرج انه يتم عمل حملات مستمرة لمنع انتشار الباعة الجائلين من التواجد أمام محطة مترو أنفاق المرج الجديدة التي تكتظ بالباعة، لافتاً إلى أنهم يقومون بهذه الحملات بصورة شبه يومية، إلا أن الباعة سرعان ما يعودون لأماكنهم مرة أخرى بعد تسديد رسوم الغرامة.



وطالب الزهيني، في تصريحات صحفية، بضرورة مواجهة هذه المشكلة والقضاء عليها تشديد العقوبات وتغليظها لتكون رادعة لهم عن العودة واحتلال الشارع.