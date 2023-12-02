التعاون والشباب.. مواجهة استعادة التوازن

يتشابه موقف التعاون والشباب بنسبة كبيرة في الدوري السعودي، إذ يعاني الفريقان على مستوى النتائج في الفترة الأخيرة، ويبحثان استعادة التوازن وطرق باب الانتصارات مرة أخرى.

التعاون تراجع في الأسابيع الأخيرة إلى المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة بعدما كان منافسًا على الصدارة حيث سجل 7 انتصارات وتعادل في أربعة وخسر ثلاثة، بينما الشباب يغوص في وحل القاع منذ انطلاق المسابقة ويحتل المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل في مثلهم وتلقى 6 هزائم.

التعاون يبحث أمام الشباب عن لمس الانتصارات مرة أخرى بعد أن فقدها في 5 مواجهات بواقع خسارتين وثلاثة تعادلات، إذ كانت مباراة الطائي مطلع شهر أكتوبر الماضي شاهدة على آخر انتصارات سكري القصيم في الدوري السعودي.

الانتصار على الشباب يمثل لفريق التعاون أهمية كبيرة بخلاف استعادة نغمة الانتصارات وهي الدخول مجددًا إلى المربع الذهبي ومزاحمة الكبار على اللقب، ولن يكون الوضع في كتيبة الليوث بنفس الأهمية سوى الحفاظ على مركزه في جدول الترتيب.

في المقابل لا يزال يبحث الشباب عن ذاته بعد سلسلة التخبطات التي تتجلى في نتائجه، حيث ما يحقق انتصار إلا وتلاه انكسار، وتذهب فرحة الفوز بدموع الخسارة.

وكانت آخر انتصار سجله الشباب أمام اتحاد جدة، مطلع الشهر الماضي، وسبقه ولحقه خساراتان أمام أبها والرائد وتعادل في الجولة الماضية مع الأهلي.

ويستقبل ملعب الملك فيصل مباراة التعاون والشباب، غند دقات الثامنة مساء اليوم السبت، لحساب الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحلق الهلال بعيدًا على قمة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة ويليه النصر في الوصافة بفارق 7 نقاط.