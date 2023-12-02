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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر يغلق صفحة الديربي ويستعد لمواجهة استقلال دوشنبة بآسيا

بوابة الوفد الإلكترونية

يعمل لويس كاسترو مدرب فريق النصر السعودي على معالجة الأخطاء التي وقعت فيها الكتيبة الصفراء في ديربي الرياض قبل مواجهة استقلال دوشنبة في دوري أبطال آسيا.

وتأتي مباراة النصر واستقلال دوشنبة الطاجكستاني في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 ديسمبر على مجمع أولمبيك الرياضي. وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وينفرد النصر بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، ويليه برسبوليس في الوصافة بـ 8 نقاط، ويحتل الدحيل القطري المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل استقلال دوشنبة المجموعة بنقطتين

وكان النصر قد تلقى خسارة قاسية أمام الهلال بثلاثية نظيفة في ديربي الرياض على ملعب الملعب فهد الدولي، في قمة الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي وجاءت ثلاثية الهلال عن طريق كلاً من سافيتش، والكسندر ميتروفيتش (هدفين) في الدقائق 64، 89، 90+2 على التوالي.

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