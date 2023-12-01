العثور على رضيعه مجهولة الهوية بمنطقة مقابر الوقف في قنا

عثر أهالي مركز الوقف، اليوم الجمعة، على رضيعة مجهولة الهوية بمنطقة المقابر بمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

وتلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة الوقف يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على رضيعة حديثة الولادة بمقابر الوقف، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين العثور على رضيعة مجهولة الهوية، حديثة الولادة، تبلغ من العمر يوم واحد تقريبا، بمنطقة مقابر الوقف، وجرى نقل الرضيعة إلى مستشفى الوقف المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.