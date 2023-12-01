أهداف مباراة الهلال والنصر.. فيديو

تمكن الهلال السعودي من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره النصر بثلاثة أهظاف نظيفة، ضمن منافسات دوري روشن للموسم الجاري 2023/2024.



وكان الشوط الأول من مواجهة الهلال أمام نظيره النصر قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، بالرغم من كم الأهداف التي أضاعها لاعبي الفريقين خلال هذه المواجهة.

بينما جاء الشوط الثاني مثير للغاية، فقد تقدم لاعب الوسط سافيتش للهلال في الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني من المباراة، فيما استطاع المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 89 من زمن المباراة، ليعود المهاجم ذاته ويسجل الهدف الثالث للهلال والثاني له في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

أهداف مباراة الهلال والنصر



