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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

من السعودية.. آيتن عامر تشارك في الانتخابات الرئاسية

الفنانة آيتن عامر
الفنانة آيتن عامر

شاركت الفنانة آيتن عامر، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بمقر البعثة الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية، حيث مقرر أن يستمر تصويت المصريين في الخارج حتى يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر.

آيتن عامر

وفي سياق آخر، تشارك آيتن عامر في الماراثون الرمصاني المقبل 2024، من خلال مسلسل "خليجي" وتدور أحداث في إطار 30 حلقة.

 

كما تواصل "آيتن" تصوير باقي مشاهدها في فيلم “دوريلة” بطولة النجم عمرو عبد الجليل، ومن المقرر ان ينطلق عرضه في منتصف العام الميلادي المقبل 2024.

 

آخر أعمال آيتن عامر

يذكر أن، آخر أعمال الفنان آيتن عامر، مسلسل "أولاد عابد" وشاركها البطولة رياض الخولي، آيتن عامر، محسن محي الدين، إيهاب فهمي، إنتصار، صفاء الطوخي، مي الغيطي، فراس سعيد، تتيانا، لطفي لبيب، محمد رضوان، من تأليف سماح الحريري، وإخراج أكرم فريد.

 

وتدور قصة مسلسل أولاد عابد في إطار اجتماعي تشويقي، حول عائلة كبيرة نتعرف على مراحل حياتهم والتغيرات النفسية التي تكون لديهم والصرعات بين الأحفاد.

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