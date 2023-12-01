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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

دبلوماسية أمريكية تتوجه إلى باكستان الاثنين المقبل لبحث قضايا الهجرة

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

تتوجه مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لمكتب السكان واللاجئين والهجرة، جولييتا فالس نويز، إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، يوم الإثنين المقبل ولمدة أربعة أيام لبحث قضايا الهجرة.

وذكر موقع وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن نويز ستجتمع مع كبار المسؤولين الحكوميين، فضلاً عن الشركاء من المنظمات غير الحكومية والدولية، لمناقشة الجهود المشتركة لحماية الأفراد الضعفاء وتسريع عملية النقل الآمن والفعال وإعادة توطين اللاجئين الأفغان.

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