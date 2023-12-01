دبلوماسية أمريكية تتوجه إلى باكستان الاثنين المقبل لبحث قضايا الهجرة

تتوجه مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لمكتب السكان واللاجئين والهجرة، جولييتا فالس نويز، إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، يوم الإثنين المقبل ولمدة أربعة أيام لبحث قضايا الهجرة.

وذكر موقع وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن نويز ستجتمع مع كبار المسؤولين الحكوميين، فضلاً عن الشركاء من المنظمات غير الحكومية والدولية، لمناقشة الجهود المشتركة لحماية الأفراد الضعفاء وتسريع عملية النقل الآمن والفعال وإعادة توطين اللاجئين الأفغان.