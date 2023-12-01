ميدياما الغاني يحقق انتصارًا مثيرًا أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

خطف فريق الكرة الأول بنادي ميدياما الغاني انتصارا في الدقيقة الاخيرة بهدفين مقابل هدف على نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري بالمباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بابا يارا بغانا، في اطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحداث مباراة ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري

سجل فريق شباب بلوزداد الجزائري الهدف الاول في الدقيقة 39 عن طريق اللاعب بن غيث من ركلة جزاء، فيما تعادل ميدياما الغاني عن طريق دانييل لوموتي من عمر الشوط الاول.

وخطف مامادو لاعب فريق ميدياما هدفا مثيرا في الدقيقة الاخيرة من زمن المباراة ليحصد الفريق الغاني الثلاث نقاط.

تشكيل ميدياما الغاني أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمى: فليكس كيي

خط الدفاع: أمواكو، نور الدين، إيمانويل، كامراديني

خط الوسط: مانويل، بابا عبدولا، جان فيتال

دانيال، جوشوا، ديريك